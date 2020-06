VIDEO | Adrian Mutu si-a dus copilul la academia lui Juventus si l-a luat tare din prima zi! Micutul vrea sa ii calce pe urme tatalui sau

Adrian Mutu si-a adus copilul la academia lui Juventus, iar cei doi au facut primul antrenament impreuna.

Adrian Mutu a anuntat ca si-a adus copilul la academia italienilor de la Juventus. Tiago Mutu a avut parte de primul antrenament, in compania tatalui sau, care nu l-a menajat deloc.

"Il invat pe Tiago cum se joaca fotbal", a fost mesajul lui Adi Mutu, insotit de un videoclip unde are o intrare mai dura la fiul sau, care se prabuseste pe gazon.

Adi Mutu a jucat la Juventus in perioada 2005-2006, timp in care a reusit sa stranga 33 de meciuiri si sa marcheze de 10 ori. A mai jucat in Italia la Inter sau Fiorentina, iar acum isi pune toata increderea in fiul sau.

Mutu este selectionerul de la U21 si asteapta o decizie din partea UEFA in ceea ce priveste preliminariile pentru EURO 2021. In cazul in care meciurile din calificari nu se mai reiau, Romania va participa aproape sigur la turneul final.