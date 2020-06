Mutu, impresionat de doi pusti din Liga 1! Cu cine ar putea ataca Campionatul European U21: "Ii monitorizez, imi place de ei!"

Selectionerul Romaniei U21 a dezvaluit doi jucatori pe care ii urmareste atent in Liga 1.

Adrian Mutu este impresionat de jocul lui Louis Munteanu (Viitorul), despre care a spus ca este in vederile sale pentru echipa nationala U21. Un alt jucator remarcat de selectioner este Luis Nitu (19 ani), care evolueaza pentru Universitatea Craiova.

Munteanu a facut spectacol in unul dintre meciurile amicale pe care Viitorul le-a jucat cu Craiova, reusind sa inscrie o dubla.

Fotbalistul lui Gica Hagi are doar 17 ani si are deja 10 meciuri pentru echipa mare a Viitorului:

"Il monitorizez pe Munteanu. Imi place, e un jucator care e in formare. Este in vederile mele, chiar daca este foarte tanar. Mai sunt cativa jucatori care sunt in vederile mele, fiind tineri. Si Nitu de la Craiova este printre ei", a spus Adrian Mutu pentru Telekom Sport.

Ambii jucatori mentionati de selectionerul U21 evolueaza pe pozitia de atacant.

Louis Munteanu a inscris 3 goluri pentru Viitorul in acest sezon al Ligii 1 si este evaluat la 350.000 de euro, conform Transfermarkt.

Nitu a reusit sa marcheze 4 goluri pentru Universitatea Craiova, in cele 13 meciuri jucate din acest sezon.

Victor Becali: "M-au intrebat mai multe echipe despre Louis Munteanu"

Impresarul a dezvaluit ca tanarul jucator a intrat deja in atentia unor cluburi din strainatate:

"Louis Munteanu este un jucator tanar si m-au intrebat echipe despre el, dar de la a intreba pana a se concretiza este drum lung. Il urmaresc si doi, trei ani, nu se arunca nimeni asa cu capul inainte, decat daca e foarte talentat", spunea Victor Becali.