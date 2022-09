Bogdan Pătrașcu (43 ani), antrenorul secund al Rapidului și fostul jucător de la Sportul Studențesc, Litex Loveci, Piacenza, Chievo, Padova, Dinamo, Astra Ploiești și "U" Cluj, a evoluat în Italia timp de nouă sezoane. Majoritatea au fost petrecute în Serie B, la Piacenza și Padova, dar a prins și o jumătate de sezon în Serie A, considerat atunci cel mai bun campionat din lume.

Deși era un jucător valoros și a avut evoluții constant bune în a doua divizie din Peninsulă, mijlocașul central nu putea emite pretenții să fie convocat mai des la prima reprezentativă, într-o vreme când Mutu, Chivu, Lobonț, Contra sau Radu erau oameni de bază la echipele lor din eșalonul superior.

Serie B dă acum mulți jucători echipei naționale



"Eu am prins două selecții la națională din Serie B, acum vedem că sunt mulți care sunt oameni de bază la lot (n.r. - în Serie B joacă Radu Drăgușin și George Pușcaș la Genoa, Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma, Marius Marin, Adrian Rus și Olimpiu Moruțan la Pisa, în timp ce Vasile Mogoș a retrogradat cu Crotone în Serie C). Jucătorii noștri importanți jucau atunci în Serie A, Mutu era la Juventus și Fiorentina, Chivu juca la Roma și Inter Milano, Lobonț evolua la Fiorentina și Roma, Contra a fost legitimat la Milan, Ștefan Radu a fost transferat de Lazio.

I-am prins în Italia și pe Vali Năstase (n.r. - a jucat la Genoa, Palermo, Bologna și Ascoli), Paul Codrea (n.r. - Genoa, Palermo, Perugia, Torino, Siena și Bari), Dorin Goian (n.r.- Palermo), Nicolae Dică (n.r.- Catania), Ianis Zicu (n.r. - Inter Milano, Parma), Claudiu Niculescu (n.r. - Genoa), Adrian Mihalcea (n.r. - Genoa, Hellas Verona)... Erau mulți și, cel mai important, jucau. Cred că Serie B e un campionat bun ca să formeze jucătorii tineri. E important să avem jucători acolo la echipe care trag la promovare.

"Când eram eu în Serie B, era un campionat foarte greu"

Când eram eu în Serie B, era un campionat foarte greu. Cine cădea din Serie A în Serie B spunea că i se părea foarte greu - fizic, combativ, tacticizat. Cred că am rezistat nouă sezoane acolo pentru că am fost serios, o calitate pe care trebuie să o ai și în ziua de astăzi, am muncit mult. Am avut răbdare. Dacă nu joci un meci sau două să nu te plângi și să vrei să te întorci acasă.

Am dat dovadă de adaptabilitate, am avut norocul că eu sunt un tip care mă acomodez oriunde mă duc. Nu am probleme, sunt un om care se integrează repede oriunde. Pe mine m-a ajutat și experiența din Bulgaria, am jucat în străinătate, dar am fost destul de aproape de casă. Erau 200 de kilometri de la Loveci la București. M-a pregătit pentru plecarea în Italia. Bineînțeles că nu se compara fotbalul din Italia cu cel din Bulgaria, dar m-a ajutat că am plecat din țară.

Spune că Del Piero e cel mai bun jucător împotriva căruia a jucat în Italia

Am jucat și în Serie A, la Chievo, am prins meciuri împotriva unor jucători excepționali, care au intrat în istoria fotbalului, Împotriva lui Mutu am jucat de trei ori, mă cunoștea și se cam ducea în alte zone ale terenului (râde). I-am avut ca adversari pe Del Piero, Totti, Trezeguet, Nesta, Cassano, Ibrahimovic, Inzaghi, Kaka, Cavani, Maldini, Shevchenko, Nedved, Zanetti... Doar ce îmi vine acum în minte.

Cel mai valoros adversar mi s-a părut Del Piero. Nu te impresiona fizic, dar era excepțional tactic și fiecare atingere a mingii era încântătoare. Un adversar direct foarte bun era brazilianul Emerson, care era foarte puternic fizic. Erau jucători valoroși, parcă atunci era plin lotul de vedete la Juventus, Milan, Inter, Roma. S-a schimbat și fotbalul, nu din punct de vedere tactic, cred că la nivel fizic e cea mai mare diferență. În Italia parcă nu mai vin doar jucători de mare valoare, se vede și în Champions League. În anii 2000 era cel mai bun campionat din lume, acum au mai apărut alte cluburi care au bani mulți.

Spune că fanii Rapidului sunt la fel de fanatici ca cei ai Salernitanei



Am plecat în Bulgaria, prima dată, apoi am ajuns în Italia. În 2002, era o diferență mare între Italia și Estul Europei. Piacenza era un oraș micuț, la 50 de kilometri de Milano, la 50 de Parma, la 120 de Bologna, chiar în mijlocul Nordului Italiei. Era unul dintre cele mai bogate orașe din Italia. M-am adaptat foarte bine, pentru că aveam în vestiar jucători importanți, printre care Eusebio Di Francesco, care e un antrenor important acum în Serie A, sau Amedeo Mangone, Enzo Maresca, Hugo Campagnaro, Marco Marchionni, Dario Hubner, Simone Pepe, Radja Nainggolan. Am rămas cu tabietul italienesc, îmi beau espresso dimineața, plus partea de alimentație, paste, ulei de măsline, dietă mediteraneană.

La cât de înfocați sunt fanii Rapidului, ținând cont și de culorile clubului, cred că se aseamănă cu Salerrnitana. E un club din Sud, unde oamenii sunt înfocați cu fotbalul. Când se juca între Salernitana și Napoli, erau meciuri cu risc foarte ridicat, pentru că erau două galerii pătimașe, unele dintre cele mai frumoase din Italia. Am jucat pe stadionul lui Napoli, cu 50.000 de oameni în tribună. E deschis, e un stadion imens", a declarat Pătrașcu pentru Sport.ro.

Foto - @NationalaRomanieiOfficial / Gabriel Chirea