"Daca ramanea la Inter castiga Balonul de Aur!" Declaratie fabuloasa a lui Giovanni Becali la adresa lui Adi Mutu! Ce l-a scos din minti pe impresar

Giovanni Becali a vorbit despre cariera de fotbalui a lui Adi Mutu.

Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre cariera lui Adi Mutu, jucator pe care l-a reprezentat si despre care a spus ca a fost unul dintre cei mai greu de gestionat. Totodata, Giovanni Becali a vorbit si despre relatia pe care a avut-o cu Adi Mutu si spune ca ramane unul dintre jucatorii sai emblema. Nu in ultimul rand, Giovanni Becali este de parere ca daca Mutu ar fi ramas la Inter, ar fi reusit sa castige Balonul de Aur.

"Mutu a fost unul dintre cazurile grele de gestionat. Nu in sensul contractului, ca nici nu se uita la contractele semnate, jucatorii mei stiau ca pentru orice problema voi raspunde eu. M-am suparat odata foarte tare pe el, cand era la Chelsea. A venit la mine acasa si apoi ne-am impacat. Ramane unul dintre jucatorii mei emblema, unul dintre cei mai buni 10-12 pe care i-am avut.

La Inter l-am dus iarna contra dorintei lui Massimo MOratii, care il voia din vara. Avea 18-19 goluri in prima jumatate a campionatului la noi, daca il mai lasam mai marca 20 si era prea mult pentru fotbalul romanesc, am zis sa nu se strice combinatia. Am semnat contractul cu Inter, i-am spus ca i-am adus un viitor Balon de Aur. Daca ramanea la Inter, castiga Balonul de Aur", a declarat Giovanni Becali, la Prosport.