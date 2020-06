"Ma socheaza declaratiile lui". Reactia lui Adrian Mutu dupa ce Parvulescu a recunoscut ca s-a dopat! Ce sfat ii da fotbalistului

Jucatorul Academicii Clinceni, Paul Parvulescu, a fost suspedat pentru moment, incapand cu data de 3 iunie, in urma unor declaratii facute de el.

Adrian Mutu, selectionerul Romaniei U21, a vorbit despre cazul lui Parvulescu. Fostul jucator de la FCSB a declarat ca a facut injectii in vena, iar ANAD a luat decizia de a-l suspeneda.

Mutu a declarat ca este prieten de familie cu Parvulescu si ca il socheaza declartiile lui.

"Pe Paul il cunosc personal si ma socheaza putin declaratiile lui, pentru ca am fost colegi la Targu Mures si ii cunosc si familia, sotiile sunt prietene. Paul ar trebui sa spuna ce, unde, cand si cum. Ar face bine sa faca acest lucru, pentru ca sunt niste declaratii importante si foarte grave. Nici la Petrolul, nici la Targu Mures nu a existat asa ceva. Doctorul de la Petrolul e actualul doctor de la echipa nationala, doctorul Stamatescu, deci nu se pune problema de asa ceva, iar la Targu Mures nici nu am auzit macar. Atunci cand apelezi la aceste metode de a te dopa, inseamna ca esti in competitie, inseamna ca joci din trei in trei zile, inseamna ca faci ceva pentru a te reface sau pentru a rezista. Acum nu stiu la ce echipe a jucat el si a jucat atat de mult in cupele europene sau din trei in trei zile", a declarat Adrian Mutu pentru Telekom Sport.

Fundasul stanga in varsta de 31 de ani a mai jucat in cariera pentru cluburi precum Gaz Metan, Gloria Bistrita, FCSB, ASA Targu Mures si Viitorul. El a reusit sa stranga 168 de meciuri in Liga 1 si sa inscrie 11 goluri.