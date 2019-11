IRLANDA DE NORD U21 - ROMANIA U21, MARTI, 19.30, PRO X | Intalnire de SENZATIE pentru "tricolorii mici" in aeroportul din Londra! Cu cine s-au fotografiat jucatorii

Irlanda de Nord U21 - Romania U21 se vede in direct luni, 19 noiembrie, de la 19.30 la PRO X. Toate fazele meciului pe www.sport.ro.

Echipa nationala de tineret a Romaniei a plecat in aceasta dimineata spre Belfast. Tricolorii mici au avut escala in Londra, pe aeroportul din Heathrow, acolo unde s-au intalnit cu fostul lider mondial si ocupantul locului secund in clasamentul ATP, Novak Djokovic.

Sarbul le-a urat succes tricolorilor in meciul pe care urmeaza sa il dispute.

Nationala lui Radoi s-a impus in meciul cu Finlanda U21, cu 4-1 prin golurile lui Valentin Mihaila si un autogol, iar acum cauta a doua victorie din grupe cu Irlanda de Nord U21, dupa ce i-au invins cu 3-0 in meciul tur.