Mutu l-a impresionat pe Cosmin Olaroiu! "Nu ma asteptam sa-si doreasca asta!" Ce spune despre planurile fostului decar al nationalei

Cosmin Olaroiu s-a declarat impresionat de planurile de viitor ale lui Adrian Mutu.

Antrenorul lui Jiangsu Suning a marturisit ca nu l-ar fi vazut pe Mutu pe banca tehnica, ci mai degraba in conducerea unui club.

"Sincer, nu ma asteptam din partea lui Adi sa vrea sau sa-si doreasca sa devina antrenor. Mai repede il vedeam in postura unui presedinte de club, manager de club, am fost chiar surprins in momentul in care el a facut pasul catre aceasta meserie si nu mi-am dat seama la momentul respectiv cum va reactiona, ce va incerca sa faca. Pe parcurs, am aflat de la diferite persoane ca e extrem de interesat de aceasta meserie, preocupat sa invete foarte mult, sa se perfectioneze si lucrul acesta e mai mult decat de admirat, pentru ca un jucator de talia lui ar putea sa spuna ca le stie pe toate si face asa cum crede el.

El e dornic sa invete, sa acumuleze cunostinte si chiar am fost surprins de lucrul acesta si cred ca va reusi sa aiba o cariera frumoasa. M-am intalnit cu el la acel meci cu Dinamo, am stat de vorba 7 minute si 7 minute mi-a pus intrebari despre fotbal. Adica n-am apucat sa ne spunem ce faci, esti bine, cum e familia. N-am discutat, doar fotbal in stanga si dreapta, daca joaca asa... Lucru care m-a impresionat", a spus Olaroiu pentru Telekom Sport.

Reamintim ca Adrian Mutu este antrenorul echipei de tineret a Romaniei, in locul lui Mirel Radoi care a facut pasul la echipa mare. Pana acum, fostul decar a mai antrenat echipa de tineret a clubului Al Wahda si formatia FC Voluntari.