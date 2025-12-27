Malcom Edjouma pleacă de la FCSB la finalul acestui an, deși Gigi Becali i-a propus prelungirea înțelegerii scadente pe 30 decembrie 2025, după prestația solidă a francezului în meciul cu Feyenoord (4-3). Mijlocașul a refuzat să semneze pe loc noul angajament valabil până în vară, iar negocierile s-au sistat definitiv, acesta urmând să părăsească echipa din postura de jucător liber.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit la Prima Sport că fotbalistul nu a acceptat condițiile impuse – aceleași din vechiul contract – și a încercat să temporizeze momentul semnăturii, fapt care a dus la ruptura totală.



„Ne-am strâns mâinile și e jucător liber”



„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii, contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie şi după nu a mai semnat.



Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract. Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a dezvăluit Mihai Stoica.



În acest sezon, Malcom Edjouma a bifat 18 apariții în tricoul campioanei, în toate competițiile și a reușit să marcheze un gol. În prezent, cota sa de piață este de 800.000 de euro pe site-urile de specialitate.

