În biografia "Lewandowski. Prawdziwy", autorul Sebastian Staszewski a susținut că oamenii din conducerea Barcelonei i-au cerut atacantului polonez, la finalul sezonului 2022/2023, să nu mai marcheze niciun gol în LaLiga pentru a evita plata unui bonus către Bayern Munchen.



Robert Lewandowski, întrebat direct dacă Barcelona i-a interzis să marcheze pentru a evita un bonus

Lewandowski a fost cumpărat în 2022 de la Bayern, pentru 45 de milioane de euro. Conform unei clauze din contract, catalanii ar fi trebuit să achite încă 2,5 milioane de euro bavarezilor dacă atacantul polonez marca 25 de goluri în LaLiga.



Cu două runde înainte de finalul sezonului respectiv, Lewandowski avea 23 de goluri marcate, iar Barcelona avea titlul de campioană asigurat. La ultimele jocuri, cu Mallorca și Celta Vigo, polonezul a fost integralist, însă nu a mai înscris.



Într-un interviu acordat acum pentru canalul de YouTube al jurnalistului polonez Bogdan Rymanowski, Robert Lewandowski a fost întrebat dacă este adevărat că Barcelona i-a cerut să nu marcheze în ultimele etape pentru a evita plata bonusului către Bayern.



"Sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Respect foarte mult Barcelona și oamenii care lucrează acolo. Eram conștient de situația clubului și erau multe lucruri de rezolvat pentru binele Barcelonei.



Pe scurt, era vorba de un bonus, iar toată lumea știe că Barcelona era atentă la fiecare euro în acea problemă. Nu era o sumă de neglijat. Pentru mine nu a fost nicio problemă, dar mi-au rămas în minte problemele clubului și m-am întrebat dacă să marchez sau nu", a răspuns Robert Lewandowski.

În sezonul 2022/2023, Robert Lewandowski a câștigat titlul de golgheter în LaLiga, cu 23 de reușite. Polonezul a fost urmat de Karim Benzema (19), Joselu (16), Antoine Griezmann, Vedat Muriqi și Borja Iglesias (15).

