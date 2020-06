Avere pierduta la PACANELE! A fost coleg cu Adrian Mutu si a ajuns sa arunce cu banii la cazino din PLICTISEALA

Pasiunea fotbalistilor pentru jocurile de noroc este veche, dar nu toti ajung sa piarda sume colosale.

Cosmin Craciun

Un studiu al Asociatiei Sociologilor din Marea Britanie a aratat in 2016 ca randamentul fotbalistilor scade din cauza dependentei de jocuri de noroc. Printre cazurile pe care studiul britanicilor le-a luat in calcul a fost si cel al islandezului Eidur Gudjohnsen. Actualul asistent manager de la echipa nationala U-21 a Islandei a fost, candva, unul dintre cei mai temuti atacanti din Europa. Adus de Chelsea de la Bolton in 2000, varful a fost coleg si cu Adi Mutu si, sub conducerea lui Mourinho, a castigat doua trofee Premier League. Adorat de fanii lui Chelsea, islandezul a strans 186 de meciuri in tricoul albastru si a inscris de 54 de ori, inainte sa plece la Barcelona. Pe Camp Nou, Gudjohnsen nu si-a pastrat eficienta, dar a reusit sa contribuie la castigarea a sase trofee, printre care un titlu si o Liga a Campionilor.

Cum a ajuns dependent de jocuri de noroc

Problemele lui Gudjohnsen au inceput in 2003, atunci cand s-a accidentat grav si n-a mai putut juca timp de mai bine de cinci luni. In aceasta perioada, islandezul a inceput sa se simta “plictisit si singur”. Era departe de gazon, departe de ce ii placea sa faca si de activitatea prin care isi castiga existenta. Banii nu reprezentau o problema, pentru ca salariul de la Chelsea era destul de mare incat sa nu duca dorul primelor de joc, iar tot procesul de recuperare a fost platit de catre club. Numai ca, din punct de vedere psihic, indepartarea de teren si lipsa optiunilor de divertisment l-au transformat intr-o persoana predispusa sa incerce orice i-ar fi putut oferi o forma de incantare. Astfel, Gudjohnsen a ajuns sa mizeze sume uriase si, dupa cinci luni de absenta de pe gazon, se putea “lauda” cu 400 de mii de lire pierdute la cazino!

Dezastrul a continuat si dupa revenire

Odata intors pe gazon, islandezul nu s-a oprit din a-si paria banii si a continuat sa faca asta chiar si dupa transferul la Barcelona. A ajuns sa constientizeze problema pe care o avea de abia in 2009, cand a jurat ca nu o sa mai calce in niciun cazino. Destul de tarziu, avand in vedere ca ajunsese sa se imprumute la banci si sa aiba datorii de peste 6 milioane de lire sterline!

Incercand sa explice modul in care jocurile de noroc il tineau prins in dependenta, Gudjohsen compara pentru englezii de la The Star senzatia oferita de o mana castigatoare cu cea provocata de inscrierea unui gol: “cand castigam o suma mare de bani, ma simteam in al noualea cer. Era exact ca dupa marcarea unui gol important, dar era doar o iluzie. Genul asta de satisfactie dureaza putin si se pierde imediat ce incepi sa nu mai castigi, ceea ce sigur o sa se intample mai devreme sau mai tarziu. Initial, voiam sa continui sa castig, dar am ajuns sa vreau doar sa-mi recuperez pierderile. Ceea ce nu s-a intamplat niciodata. Asa am ramas cu datorii si de aceea nu vreau sa mai calc niciodata intr-un cazino”.

Ce spun expertii despre relatia fotbal-pariuri

Concluziile studiului realizat in Marea Britanie in 2016 au fost categorice. Randamentul fotbalistilor scade dramatic atunci cand acestia devin dependenti de jocuri de noroc. Nu este vorba neaparat despre pariuri pe meciuri de fotbal, mai ales ca acestea sunt interzise. Majoritatea fotbalistilor apeleaza la poker pentru a scapa de tensiunea de dinaintea partidelor, insa pierderile inregistrate la masa se transforma in stres si epuizare psihica. Acestea afecteaza grav randamentul din teren al fotbalistilor, care se concentreaza pe sumele pe care le-au pierdut sau pe care au ajuns sa le datoreze si nu mai reusesc sa dea tot ce au mai bun pe teren. D

e altfel, sub protectia anonimatului, unul dintre fotbalistii din Premier League de la acea vreme a declarat pentru realizatorii studiului, despre un coleg, ca “a pierdut 2000 de lire la poker chiar in drum spre stadion. Avea doar 18 ani si mintea sa n-a mai putut functiona corect din momentul in care a pierdut banii. A facut un meci dezastruos”.