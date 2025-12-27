Juventus a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Pisa, în etapa a 17-a din Serie A.

Echipa condusă de Luciano Spalletti a câştigat la Pisa printr-un autogol, marcat în minutul 73 de Arturo Calabresi, şi un gol al lui Kenan Yildiz, în prelungiri, minutul 90+2. Oaspeţii au controlat meciul de pe Arena Garibaldi, iar scorul a reflectat acest lucru.

La Pisa, mijlocaşul român, Marius Marin, a intrat în minutul 79. El a fost notat de Flashscore cu 6,4. Media echipei sale a fost de 6,5.

Juventus ocupă acum locul al treilea în clasament, cu 32 de puncte, în timp ce Pisa este la retrogradare, pe penultima poziţie, a 19-a, cu 11 puncte.

