Giovanni Becali crede ca Adrian Mutu putea ajunge cel mai bun din lume! "Daca ramanea, castiga Balonul de Aur"

Adrian Mutu a avut o cariera impresionanta, dar putea ajunge chiar mai mare in perioada in care a jucat in Italia.

Adrian Mutu este unul din cei mai buni fotbalisti romani care au jucat vreodata. Atacantul a evoluat multe sezoane in Italia, unde a inscris 129 de goluri si putea ajunge chiar Balonul de Aur al lumii, anunta Giovanni Becali.

"La Inter l-am dus iarna contra dorintei lui Massimo Moratti, care il voia din vara. Avea 18-19 goluri in prima jumatate a campionatului. Daca il mai lasam, marca inca 20 si era prea mult pentru fotbalul romanesc, am zis sa nu se strice combinatia. Am semnat contractul cu Inter, i-am spus ca i-am adus un viitor Balon de Aur. Daca ramanea la Inter, castiga Balonul de Aur.", a spus Giovanni Becali pentru ProSport.

Adi Mutu a evoluat pentru sase echipe diferite in Italia: Inter, Hellas Verona, Juventus, Parma, Fiorentina si Cesena. Cea mai buna forma a atins-o la Fiorentina, unde a marcat 69 de goluri in cinci sezoane.

"Mutu a fost unul dintre cazurile greu de gestionat. Nu in sensul contractului, canici nu se uita la contractele semnate, jucatorii mei stiau ca pentru orice problema voi raspunde eu. M-am suparat odat foarte tare pe el. A venit la mine acasa apoi si ne-am impacat. Ramane unul dintre jucatorii emblema ai mei, unul dintre cei mai buni 10-12 pe care i-am avut.", a mai spus Giovanni Becali, fost impresar al lui Mutu.

Adi Mutu si-a organizat un meci de retragere la Cluj, care trebuie sa aiba loc in luna iunie a acestui an. S-a amanat pana in 2021 si sunt astepate nume mari pe teren, precum Gattuso, Totti, sau Del Piero.

Imagini cu Mutu la Juventus: