Florinel Coman (27 de ani) înapoi la FCSB e ultima „telenovelă“ românească pregătită pentru această iarnă. Vorbim despre un subiect care, la ora actuală, nu există, pur și simplu!

Inclusiv Gigi Becali, un adept al scenariilor SF, a spus că Florinel câștigă 2 milioane de dolari, la Al-Gharafa, iar revenirea sa, la FCSB, ar fi posibilă doar dacă arabii l-ar împrumuta în România și ar accepta să-i plătească, în continuare, jumătate din contract! O asemenea variantă pare comică, numai când te gândești la ea.

Într-adevăr, Al-Gharafa vrea să scape de Coman, în această iarnă, dar sunt șanse minime ca jucătorul pe care arabii au dat peste 6 milioane de dolari să fie lăsat să plece gratis. Așadar, prima opțiune a clubului e ca Florinel să fie cedat sub forma unui transfer definitiv. Dacă nu se va putea, abia atunci poate fi luată în calcul varianta unui împrumut. Unul care să elibereze clubul, în întregime, de povara achitării salariului lui Coman, măcar pentru o perioadă.

Coman e în Qatar și, ca de obicei, pe bancă, în campionat

În ultimele zile, în România s-a vehiculat că Florinel Coman ar fi revenit în țară, ca să-și negocieze întoarcerea la FCSB. În realitate, nici acest subiect nu există, în condițiile în care Coman tocmai a terminat o vacanță de o lună și acum trebuie să fie la dispoziția antrenorului Pedro Martins. Ceea ce se și întâmplă.

Astăzi, Al-Gharafa va întâlni Al-Shahaniya, în deplasare, într-o partidă din etapa a 11-a. Florinel Coman e în lot pentru acest meci, care va începe de la ora 16:30, ora României. Ca de obicei însă, românul va începe partida pe banca de rezerve.

În acest sezon, în primele zece runde din Qatar Stars League, Coman a prins doar 14 minute pe teren, semn că antrenorul Pedro Martins nu-l consideră un jucător important pentru liderul din Qatar.

