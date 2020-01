FRF il prezinta OFICIAL pe Adrian Mutu la Romania U21! Conferinta incepe la 11:30 | Toate informatiile sunt aici

09:13

Conferinta de presa in care Adrian Mutu va fi prezentat oficial pe banca echipei nationale de fotbal a Romaniei U21 va incepe la ora 11:30.

La conferinta va mai participa si Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF.

In cadrul sedintei de joi, 9 ianuarie 2020, membrii Comisiei Tehnice FRF l-au nominalizat pe Adrian Mutu pentru a deveni noul antrenor al reprezentativei de tineret a Romaniei.

Pana in prezent le-a mai pregatit pe FC Voluntari si echipa U21 a lui Al Wahda. Inainte de a avea rolul de antrenor la Voluntari, in perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv in cadrul FRF, avand in responsabilitate relatia echipei nationale cu cluburile din tara si din strainatate.

Romania U21 ocupa locul secund in preliminariile EURO 2021, turneu gazduit de Ungaria si Slovenia. Urmeaza pentru tinerii tricolori duelul contra liderului Danemarca, pe 31 martie.