Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei, nu a putut oferi un răspuns la întrebarea legată de cel mai bun fotbalist român al anului.

În anchetele realizate la final de an, inclusiv în cea a Federației Române de Fotbal, Andrei Rațiu a fost desemnat cel mai bun fotbalist român din 2025. Fundașul lui Rayo Vallecano a continuat să aibă evoluții solide atât în LaLiga, cât și în Conference League, iar la finalul stagiunii precedente a fost inclus în echipa ideală din campionatul spaniol.

Victor Pițurcă: "Când ai un fundaș lateral cel mai bun jucător al anului, asta spune deja multe "

Victor Pițurcă este de părere că o astfel de distincție ar trebui să meargă către un fotbalist ofensiv. Fostul selecționer nu a putut numi însă o variantă mai bună decât Rațiu.

"Jucătorul anului? N-aș putea spune. Sigur, Rațiu joacă în campionatul spaniol la o echipă de jumătatea clasamentului. L-am putea pune. Totuși, el e fundaș lateral.

Eu aș vrea să vorbesc de jucători care joacă în atac, care driblează, care marchează goluri. Când ai un fundaș lateral cel mai bun jucător al anului, asta spune deja multe despre jucătoarea valorilor noștri", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

Spre deosebire de Pițurcă, Prunea a ales un portar

Florin Prunea are un alt preferat pentru titlul de fotbalistul anului. Este vorba despre Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei și al lui Celta Vigo, care a revenit în 2025 la un nivel excelent atât în LaLiga, cât și în Europa League.

"Jucătorul anului? Uite, eu îl iau pe Ionuț Radu, un portar. Și pentru că portar, dar și pentru că are evoluții extraordinare într-un campionat extraordinar. Face o treabă foarte bună și suntem mândri de el", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.

Radu a apărat în 21 de meciuri din acest sezon la Celta Vigo, iar Marca l-a inclus în echipa ideală din LaLiga pentru luna decembrie.

