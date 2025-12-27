În anchetele realizate la final de an, inclusiv în cea a Federației Române de Fotbal, Andrei Rațiu a fost desemnat cel mai bun fotbalist român din 2025. Fundașul lui Rayo Vallecano a continuat să aibă evoluții solide atât în LaLiga, cât și în Conference League, iar la finalul stagiunii precedente a fost inclus în echipa ideală din campionatul spaniol.

Victor Pițurcă: "Când ai un fundaș lateral cel mai bun jucător al anului, asta spune deja multe "



Victor Pițurcă este de părere că o astfel de distincție ar trebui să meargă către un fotbalist ofensiv. Fostul selecționer nu a putut numi însă o variantă mai bună decât Rațiu.



"Jucătorul anului? N-aș putea spune. Sigur, Rațiu joacă în campionatul spaniol la o echipă de jumătatea clasamentului. L-am putea pune. Totuși, el e fundaș lateral.

Eu aș vrea să vorbesc de jucători care joacă în atac, care driblează, care marchează goluri. Când ai un fundaș lateral cel mai bun jucător al anului, asta spune deja multe despre jucătoarea valorilor noștri", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

