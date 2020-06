Vesti BOMBA pentru Adi Mutu! CALIFICARE mai lejera la Euro pentru nationala U21 si TURNEU FINAL in 2 etape

UEFA a analizat astazi si situatia preliminariilor Campionatului European de tineret U21, operand cateva modificari importante care vizeaza in mod direct reprezentativa antrenata de Adrian Mutu.

Astfel, asa cum era de asteptat, au fost eliminate meciurile de play-off pentru echipele de pe locurile secunde in cele 9 grupe preliminare, fiind oferita calificarea directa pentru cele mai bune 5 nationale de pe locul 2, in functie de punctaj.

Pentru Romania e o veste excelenta, in conditiile in care grupa noastra e dominata deocamdata de Danemarca, iar in cursa pentru locul al doilea tricolorii mici si-au invins principalii adversari, avand un punctaj ridicat.

Schimbarile nu se opresc insa aici, UEFA anuntand ca turneul final din Ungaria si Slovenia se va desfasura tot in 2021, dar in doua etape diferite. Mai intai va fi faza grupelor in perioada 24-31 martie 2021, in care cele 16 particpante se vor bate in patru serii pentru calificarea in faza sferturilor de finala. Apoi, dupa o pauza de doua luni, Campionatul European de tineret se va relua cu meciurile eliminatorii (sferturi, semifinale si finala), in perioada 31 mai - 6 iunie 2021.

Dar, pentru a ajunge acolo, nationala lui Adi Mutu trebuie mai intai sa treaca peste ultimele 5 meciuri din grupa preliminara (septembrie - noiembrie 2020). Mai sunt de disputat partidele cu Danemarca (acasa), Finlanda, Malta, Ucraina (toate in deplasare) si returul cu maltezii pe teren propriu.