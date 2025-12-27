În imaginile postate pe rețelele sociale de ASC Ivacec Vaslui, Munteanu a apărut îmbrăcat cu tricoul lui FCSB, gest ce a stârnit furia patronului de la CFR Cluj, Ioan Varga, care a spus că este "un gest lipsit de creier" .

Louis Munteanu a decis să își petreacă vacanță de iarnă acasă, la Vaslui. Golgheterul sezonului trecut din Superliga a participat zilele trecute la o partidă de fotbal în sală desfășurată în orașul natal, alături de Andrei Borza, Marian Aioani sau Ovidiu Perianu.

Louis Munteanu, care ar urma să fie amendat de CFR Cluj după acest episod controversat, este așteptat acum la un nou eveniment în Vaslui. Atacantul a fost invitat la "Jocul generațiilor - modele vs. talente, ediția a doua", un meci de fotbal în sală găzduit de Sala Sporturilor Vaslui, duminică, 28 decembrie, de la ora 10:00.



Munteanu va face parte din echipa talentelor, reprezentând cei mai buni fotbaliști vasluieni în activitate, alături de David Maftei, Denis Bujor, Rareș Munteanu, Ștefan Amarandei și David Mario. În cealaltă echipă, cea a modelelor, vor fi prezenți Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Vasile Buhăescu, Sorin Sava și Mihai Artene.



"Invitați surpriză vor intra pe teren – îi veți descoperi doar dacă veniți în sală!



Un eveniment pentru toți iubitorii fotbalului, de la mic la mare.



Veniți să susținem împreună fotbalul vasluian!", a transmis CSM Vaslui.

