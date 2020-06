Va domina familia Reghecampf Liga 1? "Cand au un proiect, il duc la bun sfarsit!" Adi Mutu are incredere in marea afacere a Anamariei Prodan

Anamaria Prodan a cumparat actiunile de la clubul Hermannstadt si se pregateste sa se bata la Liga 1.

Anamaria Prodan este noul actionar de la Hermannstadt, echipa din Sibiu. Ea a anunta ca numarul 1 de la club va fi fiica sa, Rebecca. Anamaria este sotia lui Laurentiu Reghecampf si impreuna pot face o echipa foarte buna la club.

Adrian Mutu are mare incredere in familia Reghecampf si stie ca acestia reusesc tot ce isi propun. "Am vorbit cu Laurentiu Reghecampf azi, l-am felicitat. As vrea sa isi faca bine treaba, oricum, ei cand au un proiect il duc la bun sfarsit. Trebuie sa ne bucuram ca sunt oameni care mai investesc in fotbalul romanesc.", a spus Mutu la Digi Sport.

Totul a fost facut oficial azi, iar Anamaria a fost deja in inspectie pe stadionul din Sibiu. Ea are planuri mari si vrea sa se implice in lupta pentru titlul din Liga 1.

Cel putin pentru moment, Vasile Miriuta va ramane antrenor la Hermannstadt, insa toata lumea se intreaba daca e posibila o venire a lui Reghecampf pe banca echipei.