Alisson Safira a semnat cu Juventude

Safira a jucat pentru Universitatea Craiova în perioada februarie - mai 2025, sub formă de împrumut. Atacantul a marcat doar un gol în cele 16 partide în care a fost folosit de Mirel Rădoi, iar oltenii au decis să nu activeze clauza de transfer definitiv care se ridica la peste un milion de euro



Refuzat de Craiova, Safira s-a întors la echipa de care aparținea, Santa Clara, din Portugalia. În vară, brazilianul a fost împrumutat la formația braziliană Cuiaba, din liga a doua, unde a avut evoluții solide și a fost golgheterul echipei: 10 goluri în 22 de apariții.



Din ianuarie, Alisson Safira va juca pentru o altă echipă din liga a doua braziliană. Retrogradata Juventude a anunțat că atacantul a fost transferat definitiv și a semnat un contract valabil până la finalul anului 2027.

