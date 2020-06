Ii fain la Cluj? :)) Mutu a mers sa joace tenis in orasul SUPER DERBY-ului din Liga 1!

Mutu va fi diseara in tribuna oficiala a stadionului din Gruia pentru CFR - FCSB, la fel ca Radoi.

Selectionerul de la tineret a mers si cu alta treaba la Cluj. Mutu e implicat in promovarea Sports Festival, eveniment in cadrul caruia ar fi trebuit sa aiba loc meciul sau de retragere chiar ieri! Cum pandemia a blocat totul, organizatorii au amanat partida la care urmau sa vina Pirlo, Totti sau Del Piero cu un an.



Spiritul Sports Festival merge insa mai departe, iar Mutu e ambasador al evenimentului. Azi, 'Briliantul' a jucat tenis pe un teren din Cluj, iar maine va lua parte la o actiune umanitara la Sighisoara.