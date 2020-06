Declaratie emotionanta a lui Mutu pentru omul care l-a sustinut in Serie A! "Esti persoana care m-a influentat cel mai mult, antrenorul si fratele meu!"

Adrian Mutu si-a inceput saptamana cu un mesaj emotionant, postat pe contul sau de Instagram.

Fostul fotbalist i-a multumit astfel omului care i-a fost alaturi in perioada petrecuta de el in Italia, Cesare Prandelli.

"Antrenorul meu, fratele meu mai mare si prietenul meu. Persoana care m-a influentat cel mai mult de-a lungul carierei de fotbalist. Va multumesc, domnule!", a fost mesajul lui Mutu, publicat alaturi de o fotografie cu Prandelli, cu care a colaborat la Parma si Fiorentina.

In 2002/03, in primul sezon in care s-a aflat sub comanda lui Prandelli, "briliantul" a reusit sa inscrie 22 de goluri in toate competitiile pentru Parma. Dupa 3 ani, cei doi s-au reintalnit la Fiorentina, iar intre anii 2006-2011 fostul atacant roman a reusit sa-i impresioneze pe fanii italieni, inscriind aproape 70 de goluri.