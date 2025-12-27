Amelia del Castillo, o figură cheie în istoria sportului spaniol, a murit sâmbătă, pe 27 decembrie, la vârsta de 82 de ani.

Del Castillo a fost prima femeie care a prezidat un club de fotbal din Spania, precum și fondatoare, antrenoare și delegată a Atletico de Pinto, pe care a înființat-o pe 15 octombrie 1963, în timpul dictaturii franchiste.

Lupta ei a fost marcată de discriminare și sexism, după cum ea însăși a povestit într-un interviu acordat pentru Marca în 2022.

„Am vrut să fiu antrenor, să am calificarea, dar Federația Spaniolă de Fotbal nu mi-a permis. M-au lăsat doar să particip la cursuri teoretice și chiar și atunci, doar ca o favoare foarte specială.

Când stăteam pe bancă, imaginați-vă cum mă numeau, tot felul de lucruri. Unii îmi spuneau băiețoaică, iar alții îmi spuneau altfel”, declasase Amelia del Castillo, potrivit sursei citate.

A profitat de o lacună în regulamente

Într-o perioadă în care Federația le interzicea femeilor să fie jucătoare, antrenoare sau să arbitreze, Amelia a descoperit o lacună legală ce îi permitea să fie președintă.

„Era singura variantă pe care nu au interzis-o. Au interzis orice altceva, dar nu exista absolut nimic scris despre femeile președinte”, a explicat ea.

Apoi a susținut un club modest, luptând pentru supraviețuirea financiară pentru formația Atletico de Pinto.

Amelia del Castillo, obligată să demisioneze

În ciuda respectului jucătoarelor sale, presiunea statului și-a pus în cele din urmă amprenta. În 1973, a fost forțată să demisioneze, după ce a primit un ultimatum de la primarul din Pinto „Am luptat cât am putut”, a rezumat ea ani mai târziu, acceptându-și plecarea pentru a preveni desființarea clubului.

Recunoașterea ei a venit cu timpul. În 2000, a fost numită președintă de onoare a echipei Atletico de Pinto, iar stadionul a fost redenumit în onoarea ei. „A fost o onoare imensă, cireașa de pe tort. A fost ca și cum aș fi câștigat Liga Campionilor”, spunea Amelia del Castillo, cu o voce plină de emoție.

