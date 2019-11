Urmarim si comentam impreuna Irlanda de Nord U21 - Romania U21 pe www.sport.ro si pagina de Facebook a Sport.ro.

Echipa de start a Romaniei: Vlad - Grigore, Chindris, Pascanu, Vladoiu - Morutan, Marin, Oaida - Mihaila, Petre, Man



Irlanda de Nord U21 - Romania U21, ora 19:30, in direct la ProX, este meciul in "tricolorii mici" promit o noua reprezentatie de gala.



Romania U21 vine dupa trei victorii consecutive, toate obtinute la trei goluri diferenta. Meciul tur cu Irlanda de Nord a fost castigat de echipa lui Radoi cu 3-0. A fost, de asemenea, si partida in care Dennis Man s-a accidentat grav dupa o ciocnire cu portarul.

Romania U21 este pe locul 2 in grupa preliminara, cu 9 puncte, la trei puncte in spatele liderului Danemarca. Pentru echipa lui Radoi, acesta este ultimul meci al anului.

Morutan: "Clar suntem favoriti!"

Nationala lui Radoi a castigat cu 3-0 meciul tur, iar Morutan vrea sa repete scorul si in deplasare. Morutan a explicat si ce se intampla in spatele usilor inchise si cum reuseste Radoi sa ii motiveze pentru ca "tineretul" sa dea randament maxim.



"E o atmosfera foarte buna. Credem ca o sa facem o partida foarte buna cu Irlanda. Radoi ne da o libertate foarte mare, ne ajuta la antrenamente, ne incurajeaza si suntem si noi mai linistiti. Nu vrem sa-l suparam. Clar noi suntem favoriti, am castigat la un scor mare in tur si vrem sa castigam si maine seara la fel", a declarat Morutan pentru ProTV.

Echipa probabila a Romaniei: Vlad - Ratiu, Chindris, Pascanu, Boboc - Ciobanu, Oaida, Morutan - Mihaila, Petre, Olaru