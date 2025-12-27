După patru ani în Italia, Nedelcearu s-a transferat în iarna anului trecut la Akron Togliatti, în Rusia, după ce a negociat și cu Dinamo. Acolo este titular incontestabil, reușind să bifeze 22 de apariții.



Într-un amplu interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, fundașul și-a descris viața după zece luni la noua sa echipă. Este hotărât să învețe limba rusă și, pentru asta, și-a luat un profesor.



Ionuț Nedelcearu: ”M-au tratat absolut normal”



„Este OK, clima s-a schimbat, nu mai este chiar așa de frig cum era înainte. M-am obișnuit, dar știam în mare măsură la ce să mă aștept. Am fost înainte doi ani jumătate în Rusia, deci nu a fost nimic surprinzător pentru mine.



Vorbesc (n.r. - limba rusă), nu foarte fluent, dar cât să mă descurc, pentru asta fac și meditații de când m-am întors, din februarie. Mi-am luat profesor și fac săptămânal meditații ca să învăț.



(n.r. - Cum ești privit ca român acolo?) Normal. În România încă este această percepție că rușii sunt oameni reci, că nu văd prea bine că noi suntem pro-Europa, dar nu mi s-a întâmplat nimic, m-au tratat absolut normal, au avut grijă de mine. Antrenorul a și spus că nu-l interesează de unde vin jucătorii și ce naționalitate au cât timp ei dau randament în teren. Acesta a fost exact discursul lui înainte de a mă pune căpitan”, a spus Ionuț Nedelcearu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



În cei patru ani petrecuți în Italia, Ionuț Nedelcearu a bifat 100 de partide la nivel de Serie B, reușind să marcheze de patru ori și să ofere trei pase decisive.

