Doar trei jucatori de la Euro 2021 mai pot fi selectionati la nationala U21! Cum poate arata primul "11" pentru Euro 2023

Romania va organiza Europeanul de tineret din 2023, dar trebuie sa isi reconstruiasca echipa din temeli.

Romania si Georgia vor organiza turneul final din 2023, urmand sa fie calificate automat la aceasta competitie din postura de gazde. Jucatorii eligibili pentru selectie, in cele aproximativ 10 meciuri amicale pe care le vom juca in urmatorii doi ani si la competitia propriu-zisa, trebuie sa fie nascuti dupa data de 1 ianuarie 2000. Nu vom avea emotii cu calificarea, in schimb oficialii federali si staff-ul tehnic trebuie sa calculeze cu atentie strategia de pregatire, pentru a nu avea soarta Ungariei, care a fost gazda la Euro 2021, dar a terminat competitia in genunchi, cu trei infrangeri si un golaveraj 2-11 (-9).

Din lotul actual, vor mai putea fi convocati doar Radu Dragusin (Juventus), George Cimpanu (CSU Craiova) si Octavian Popescu (FCSB), urmand ca staff-ul tehnic sa refaca din temelii structura echipei. Pentru a contura o echipa cu sanse sa treaca de grupa la Euro 2023, selectionerii vor avea la dispozitie ce a mai ramas din sezonul actual (2020-2021), dar si urmatoarele doua stagiuni (2021-2022, 2022-2023), urmand sa beneficieze de Regula U21 modificata, care va obliga cluburilor din Liga 1 sa aiba un jucator eligibil pentru nationala de tineret tot meciul pe teren si al doilea sa joace cel putin 45 de minute. "Tricolorii mici" au planificate deja doua meciuri amicale, cu Anglia (3 septembrie 2021) si Georgia (7 septembrie 2021).

Jucatorii eligibili pentru Romania U21:

Portari - George Micle (FC Arges), Teodor Axinte (Poli Iasi), Stefan Tarnovanu (FCSB), Ionut Rus (CFR Cluj, imprumutat la Hermannstadt), Robert Popa (FCU Craiova), Eduard Dutu (Fiorentina Primavera), Razvan Sava (Torino Primavera)

Fundasi - Radu Dragusin (Juventus), Vladimir Screciu (CSU Craiova), Alexandru Pantea (FCSB), Marco Ehmann (Dinamo), Ionut Mitran (CSU Craiova), Valentin Ticu (Petrolul), Adrian Ionita (Chindia), Levente Bara (Csikszereda), Alexandru Chilili (Voluntari)

Mijlocasi - Catalin Cirjan (Arsenal U23), Claudiu Petrila (CFR Cluj, imprumutat la Sepsi), Ovidiu Horsia (FCSB, imprumutat la Medias), Stefan Bodisteanu (Viitorul), Ovidiu Perianu (FCSB), Alexi Pitu (Viitorul), Andrei Bani (Dinamo), Valentin Borcea (Dinamo), Francisc Cristea (Poli Iasi), Andrei Serban (Chindia), Antonio Sefer (Rapid)

Atacanti - Valentin Mihaila (Parma), Louis Munteanu (Fiorentina Primavera), Octavian Popescu (FCSB), Cristian Dumitru (FCSB, imprumutat FC Arges), Stefan Baiaram (CSU Craiova), George Cimpanu (CSU Craiova), Jovan Markovici (CSU Craiova, imprumutat la Clinceni), David Miculescu (UTA), Luis Nitu (Gaz Metan Medias)

Primul "11" probabil in perioada urmatoare:

Razvan Sava (George Micle) - Ionut Mitran, Radu Dragusin, Vladimir Screciu (Marco Ehmann), Alexandru Pantea - Catalin Cirjan (Ovidiu Horsia), Ovidiu Perianu, Alexi Pitu (Cristian Dumitru) - Octavian Popescu (George Cimpanu), Louis Munteanu, Valentin Mihaila (Stefan Baiaram)