"Suntem gata de lupta! Ne vom bate pentru fiecare minge!" Mesajul RAZBOINIC al lui Mutu inaintea duelului de FOC cu Germania U21

Romania U21 va infrunta Germania U21 marti, de la ora 19:00, in meciul decisiv pentru calificarea in sferturile Europeanului de tineret.

Adrian Mutu a prefatat meciul si a evidentiat ca nemtii au avantajul de a fi mai puternici fizic decat jucatorii romani.

Selectionerul considera ca partida va fi cu atat mai dificila cu cat fotbalistii ambelor echipe sunt obositi in urma celorlalte meciuri deja disputate, dar a punctat ca Romania U21 va juca pentru o victorie.

"Nu ne facem calcule, este ultimul meci din grupa, cu o echipa care candideaza la titlu in opinia mea. Cu o victorie ne-am califica si asta vom incerca sa obtinem si maine.

Majoritatea fotbalistilor lor sunt nascuti in 1998 si asta ii face sa fie mai puternici fizic decat baietii din echipa noastra, dar le-am vazut meciurile si stim cat de puternici sunt. Au demonstrat-o si cu Ungaria, dar si in meciul cu Olanda. Ma astept la un meci greu, in care nu vor sta sa joace pentru un rezultate de egalitate, o sa vrea sa castige.

De pe alta parte, pentru ambele echipe o sa fie si mai dificil din cauza oboselii, dar suntem gata de lupta, vom munci pentru fiecare centimetru de teren, ne vom bate pentru fiecare minge si vom cauta sa obtinem victoria.

Ii avem pe Marco Dulca si pe Adi Petre care sunt gata sa intre in locul celor doi fotbalisti suspendati si sa demonstreze din ce aluat sunt facuti", a declarat Adrian Mutu la conferinta de presa.

Selectionerul nationalei de tineret a comentat si sugestiile pe care i le-au facut anumite persoane din fotbal, care considera ca Radu Dragusin ar fi o solutie pentru apararea Romaniei in meciul cu Germania.

"Sunt oameni de fotbal care isi dau cu parerea despre U21, ii ascult, ma gandesc la ceea ce spun, nu ma supar chiar daca ma critica sau imi fac sugestii. Dragusin e un jucator foarte bun, dar la fel ca Tavi Popescu e inca tanar. A jucat doar cateva minute pentru Juventus si poate, daca era aruncat de la inceput pe teren, l-ar fi cuprins emotiile turneului si ar fi facut vreo greseala.



Daca va fi nevoie, va fi chemat si sunt sigur ca va da tot ce are mai bun. Nu trebuie sa punem prea mare presiune pe ei, pe copii, au nevoie de meciuri, sa se maturizeze pentru ca au in fata jucatori care evolueaza la echipe bune de afara.

Ciobotariu stie deja ce inseamna sa joace cu presiune, a avut antrenori foarte buni. Toti cei 4 fundasi centrali din lot sunt foarte buni, ma bucur ca am de unde alege, sper sa fac alegerea buna in meciul de maine", a adaugat Mutu.

Romania U21 infrunta Germania U21 marti, de la ora 19:00, intr-o partida care va fi transmisa LIVE pe TVR 1 si www.sport.ro.