Valeriu Iftime e dur: "Fotbalul românesc e într-o groapă fără fund!" 

Valeriu Iftime, omul de afaceri din fruntea celor de la FC Botoșani, a criticat dur evoluția tricolorilor la Campionatul European U21 găzduit de România și Georgia. În cele trei partide jucate pe Stadionul Steaua, elevii lui Emil Săndoi au obținut un singur punct și nu au marcat vreun gol, după 0-2 cu Spania, 0-1 cu Ucraina și 0-0 cu Croația.

În opinia lui Iftime, prestația tricolorilor mici întregește tabloul fotbalului românesc la nivelul echipelor naționale. Iftime însă omite faptul că naționala de seniori e pe locul secund în Grupa I a preliminariilor pentru EURO 2024, cu șanse reale de accedere la turneul din Germania. În ultimul meci din grupă, selecționata pregătită de Edward Iordănescu a remizat la Lucerna, scor 2-2 cu Elveția, într-un meci în care Valentin Mihăilă a înscris de două ori.

Iată cum și-a susținut Valeriu Iftime discursul, potrivit Sport Total FM.

“Federația zice acum că bifăm, e simplu, nu contează rezultatul. Am făcut cutare, am făcut U21, rezultatul este 0 și boala se agravează. Nimeni nu zice: “Domne, e vina noastră, nu avem metode, noi federația, antrenorii”. Ce să mai explice domul Săndoi, care într-adevăr e un om formidabil, să vii acasă să iei 3 bătăi… Nu 3, dar două jumătate. La Campionatul European nicio șansă nu ne-a dat nimeni, n-are nicio noimă ce zice Săndoi, să zică “N-am jucători, sunt slabi, și eu ca antrenor sunt puțin debusolat, sunt deplasat, am o problemă și eu, am crezut că ne batem la campionatul european".

Acum îți dai seama că nu te poți lupta cu ăștia și dacă un antrenor nu-și dă seama de asta, e o mare problemă. N-ai ce să faci, că e Rădoi, că e Iordănescu… Poți să explici că da, jucătorii noștri nu joacă acolo, dar măcar să spună că n-au nicio putere și încearcă să facă ceva. Dar nu să-mi arate mie că avem echipă și că batem pe ăia, că nu merge. Totul în spate e o gaură, o boală în fotbalul românesc, incredibil. Nu generăm valori, generăm fum. Zicem că face, planuri la copii, Liga 1, Liga 2, fete, dar performanța lipsește. Ceva nu funcționează.

Nu putem vorbi de ce s-a întâmplat acum 20-30 ani, acum, în România, fotbalul este într-o groapă fără fund”, a declarat Iftime, pentru sursa mai sus citată.