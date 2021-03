S-a grabit Matan sa plece in America? Jucatorul nationalei U21 este dorit acum de trei cluburi din Italia

Evolutiile excelente ale lui Alexandru Matan la Euro 2021 nu au trecut neobservate de cluburile italiene, dar el tocmai s-a transferat in MLS.

Alex Matan a avut evolutii excelente la Europeanul de tineret, fiind unul dintre cei mai periculosi oamenii ai Romaniei in meciul cu Olanda, reusind apoi un gol superb si centrarea din corner pentru reusita lui Pascanu, in partida cu Ungaria, al carui MVP a fost desemnat. Fotbalistul a fost remarcat de doua cluburi din Serie A, Fiorentina si Hellas Verona, dar si de Empoli, liderul din Serie B, toate fiind dispuse sa plateasca pentru el cel putin dublul sumei incasate de Viitorul la inceputul acestei luni, 1.5 milioane de euro.

Atat Fiorentina (1955-1956, 1968-1969), cat si Verona ( 1984–1985) sunt foste campioane ale Italiei. Hellas se afla pe locul 9 in Serie A si nu are emotii cu retrogradarea in acest sezon, in timp ce florentinii au 7 puncte peste primul loc retrogradabil, cu 10 etape inaintea finalului campionatului, dar l-au inlocuit pe demisionarul Cesare Prandelli cu Giuseppe Iachini si asteapta o imbunatire a rezultatelor. Empoli este lider detasat in Serie B, avand promovarea directa in buzunar, dupa ce s-a distantat la 8 puncte de locul al treilea, ocupat de Salernitana. Dar toscanii au in lot 10 jucatori imprumutati si oficialii incearca sa contureze un nucleu valoros pentru stagiunea viitoare, in incercarea de a nu retrograda imediat, asa cum s-a intamplat la finalul editiei 2018-2019, cand a avut acelasi punctaj ca Genoa (38p), dar rezultate mai slabe in meciurile directe.

Insa, e greu de crezut ca Matan va fi vandut de Columbus Crew, campioana din sezonul trecut al MLS, mai ales ca a fost transferat la dorinta antrenorului Caleb Porter si a presedintelui Tim Bezbatchenko. Internationalul U21 nu va ocupa unul dintre cele trei locuri din lot pastrate pentru Desigated Players, vedete ale caror salarii pot depasi plafonul impus de US Soccer Federation. Datorita varstei, el se incadreaza in regula U22 Player Initiative si are un remuneratie anuala mai mica decat limita de 612.500 de dolari (520.000 euro).

MATAN A FOST DORIT DE FCSB, DAR A FOST APROAPE TRANSFERAT DE CRAIOVA

Alexandru Matan (21 ani) s-a nascut la Galati si a crescut la Petrosani, fiind legitimat la echipele de juniori ale Jiului Petrosani si Academiei "Gheorghe Hagi". La seniori a jucat pentru FC Viitorul (2016-2019, 2020-2021) si FC Voluntari (2019-2020, imprumut), avand 92 de meciuri, 6 goluri si 15 pase decisive pentru cele doua echipe. Are 10 selectii si 2 goluri pentru nationala U21, fiind om de baza al "tricolorilor" in campania de calificare si la turneul final al Euro 2021. A fost cumparat de Columbus Crew, campioana din MLS, in martie 2021, cu 1.5 milioane de euro.

In ultimul an, Matan a mai fost curtat de FCSB, dar a fost aproape sa semneze cu CSU Craiova, in vara anului trecut. Cluburile erau intelese in privinta sumei de transfer, dar fotbalistul nu a fost multumit de salariul propus de craioveni, iar mutarea a esuat. In cele din urma, Craiova l-a transferat pe George Cimpanu (20 ani) de la FC Botosani, pentru 500.000 de euro. Inainte sa semneze cu Columbus Crew, Matan a mai dorit de unul dintre antrenorii romani care activa in Turcia, dar s-a aflat si pe listele de scouting ale unor cluburi din Belgia, Italia si Ungaria.

AVEM ZECI DE JUCATORI IN SERIE A SI SERIE B



Italia este tara europeana unde evoleaza cei mai multi fotbalisti romani, in primele doua ligi fiind legitimati Ionut Radu, Lado Akhalaia (Inter Milano), Radu Dragusin (Juventus), Suf Podgoreanu (AS Roma), Radu Stefan (Lazio), Vlad Chiriches, Zoran Mitrov, Iulius Marginean (Sassuolo), Matei Ilie (Hellas Verona), Claudiu Micovschi (Genoa, imprumutat la Reggina), Daniel Dumbravanu (Genoa), Eduard Dutu, Louis Munteanu (Fiorentina), Razvan Sava, Andrei Gheralia (Torino), Razvan Marin (Cagliari), Dennis Man, Valentin Mihaila (Parma), Denis Dragus (Crotone), Alexandru Borbei (Lecce), Vasile Mogos (Chievo), Marius Marin (Pisa), Adrian Stoian (Ascoli), Vladislav Blanuta (Pescara) si Vlad Dragomir (Virtus Entella).

Sursa foto: Facebook (@NationalaRomanieiOfficial)