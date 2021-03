"Ne-am temut de un 2-2 de salon!" Ce a scris presa internationala dupa eliminarea Romaniei lui Mutu de la Campionatul European U21

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Desi neinvinsa in grupe, echipa nationala de tineret a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European U21 pe baza golaverajului.

Jurnalistii din Tarile de Jos au scris dupa ultimele meciuri ale grupei A ca se asteptau ca Germania si Romania sa termine la egalitate cu un scor care sa le ajute pe amandoua sa mearga mai departe, respectiv 2-2.

"Echipa de tineret s-a calificat in sferturile Campionatului European. O victorie mare, 6-1, contra Ungariei, care era deja eliminata. Ne-am temut de un 2-2 de salon la Germania - Romania, dar nu s-a materializat, asa ca Olanda merge in Final 8. Cody Gakpo a fost starul Olandei", au notat jurnalistii publicatiei De Telegraaf.

Si presa din Italia a dezbatut situatia grupei din care au facut parte Romania, Germania, Olanda si Ungaria. Cei de la Gazzetta dello Sport au scris ca "tricolorii mici" au fost pacaliti si au parasit competitia desi nu au pierdut niciun meci.

"Olandezii si germanii se califica la golaveraj, iar romanii isi iau la revedere de la turneul final fara sa piarda. In Grupa A, 3 echipe nationale au terminat cu cate 5 puncte, dar 'portocala' si Germania au primit rasplata pentru un numar mai mare de goluri marcate.

O farsa pentru echipa lui Mutu, care e eliminata fara infrangere. Acest 0-0 cu Germania nu a fost suficient pentru romani. In celalalt meci, Olanda nu a avut probleme cu Ungaria si a invins cu 6-1. Echipa gazda a spus si ea adio competitiei", au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.

Germania, Olanda, Italia si Spania sunt primele 4 echipe calificate in sferturile de finala ale Europeanului de tineret. Celelalte 4 nationale care vor juca in Final 8, programat in perioada 31 mai - 6 iunie, vor fi stabilite in urma meciurilor din aceasta seara.