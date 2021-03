El e noul 'Messi' al Romaniei! Cine este fotbalistul din nationala U21 comparat cu starul Barcelonei 

Nu doar Andrei Vlad beneficiaza de o porecla de lux.

Pe langa goalkeeper-ul caruia i se spune 'Messi al portarilor', in lotul lui Adrian Mutu si-a mai gasit locul inca un fotbalist care este comparat cu starul Barcelonei.

Coechipierii il striga Messi pe Darius Olaru, potrivit ProSport. Fotbalistul in varsta de 23 de ani se aseamana cu argentinianul prin faptul ca amandoi sunt jucatori de picior stang.

Mijlocasul FCSB-ului a fost titular in primele doua partide ale Romaniei U21 in grupele Europeanului de tineret din Ungaria. El s-ar fi ales cu aceasta porecla din partea selectionerului Adrian Mutu si a staff-ului echipei nationale.

Ultimul meci al "tricolorilor mici" in grupele competitiei este programat in aceasta seara, de la ora 19:00, in companiei Germaniei U21 si va fi transmis LIVE pe TVR 1 si www.sport.ro.