"Mai strans de atat nu se putea!" Ce a scris presa din Germania dupa ce nationala U21 s-a calificat la limita in fata Romaniei

Nationala U21 a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European dupa 0-0 cu Germania.

Desi a incheiat grupa cu acelasi numar de puncte ca Olanda si Germania, echipa antrenata de Adrian Mutu s-a clasat doar pe pozitia a treia a grupei din cauza golaverajului mai slab.

Dupa meci jurnalistii de la Bild au recunoscut ca lupta pentru calificare a fost extrem de stransa, iar nationala lor s-a calificat doar datorita golaverajului.

"Un punct, suficient! Respirati adanc. Echipa noastra U21 se califica in sferturile Campionatului European. 0-0 contra Romaniei in al treilea meci din grupa. E de ajuns pentru echipa lui Stefan Kuntz pentru a avansa, dar nu putea fi mai strans de atat.

Germania, Olanda (6-1 contra Ungariei, in celalalt meci) si Romania au incheiat cu 5 puncte. La Campionatul European, doar clasamentul in trei conteaza in acest caz. Olanda a inscris un gol mai mult decat noi in aceste dueluri, astfel ca termina pe primul loc. In ceea ce priveste Germania si Romania, comparatie se face la golaveraj, care e in favoarea noastra", a notat Bild.

