Cine este fotbalistul remarcat de UEFA dupa remiza Romaniei lui Mutu cu Germania U21! "A avut cea mai buna sansa a echipei sale"

Echipa de tineret a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Europeanului U21, desi nu a pierdut niciun meci in faza grupelor.

Dupa meciul cu Germania U21, site-ul UEFA a scris despre ocaziile mari pe care le-au irosit jucatorii lui Stefan Kuntz, dar si despre sansa uriasa pe care au avut "tricolorii mici" in startul partidei, la ratarea lui Matan.

"Castigatori in 2017 si vicecampioni in 2019, nemtii si-au asigurat punctul de care aveau nevoie pentru a ajunge in sferturile de finala ale Euro 2021. Lukas Nmecha a zguduit bara din penalty in minutul 72, inainte ca Amos Pieper sa loveasca bara din nou, cateva minute mai tarziu.

Germania a ramas solida in defensiva dupa startul rapid al Romaniei. Alexandru Matan a lovit bara in primele minute - cea mai buna sansa a echipei sale.

Romania a ratat victoria care-i asigura calificarea in faza urmatoare a turneului, chiar daca a terminat grupa neinvinsa", au notat reprezentantii UEFA.

Echipa lui Adrian Mutu a terminat pe locul 3 in grupa A, la egalitate de puncte cu reprezentativele Tarilor de Jos si Germaniei, dar cu un golaveraj mai slab.