”Grifonul” a deschis scorul în minutul 28 prin Colombo, însă echipa patronată de Dan Șucu nu a reușit să țină de avantaj, iar Rafa Leao a restabilit egalitatea în minutul 90+2.

Italienii și-au amintit de Dan Șucu după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu

Câteva minute mai târziu, Genoa a beneficiat de un penalty, dar Stanciu a executat execrabil și a trimis mult peste poartă.

La meciul de pe San Siro a fost prezent și Dan Șucu, proprietarul român de la Genoa, iar având în vedere că Stanciu a fost transferat în vară la gruparea din Serie A datorită patronului român, italienii nu au putut trece cu vedererea acest aspect după ratarea internaționalului român.

Italienii l-au numit pe Stanciu ”protejatul patronului” și spune că fotbalistul român ”a trădat-o pe Genoa”: ”Genoa, trădată de protejatul patronului: Stanciu trimite penalty-ul peste poartă. Nu mai jucase din septembrie”, au titrat cei de la TuttoMercatoWeb.

”Nicolae Stanciu a ratat penalty-ul care putea schimba soarta meciului. Abia intrat pe teren, atacantul român și-a asumat execuția penalty-ului după o absență foarte lungă: Stanciu nu mai jucase în campionat din 29 septembrie. A fost o decizie curajoasă a staffului tehnic, care a ales să se bazeze pe el în cel mai delicat moment al partidei. Mingea a trecut mult peste transversală, ucigând din fașă strigătul de bucurie al suporterilor rossoblu.

Stanciu, sosit la Genoa la cererea expresă a patronului Dan Șucu, fusese introdus pentru a aduce experiență și personalitate în minutele de final. Genoa rămâne cu regretul unei șanse ratate și cu senzația că a pierdut două puncte care s-ar putea dovedi decisive. Pentru Stanciu, a fost o seară amară, marcată de un șut prea puternic și de o revenire care riscă să rămână în memorie din motivele greșite”, au notat italienii.

Clasamentul din Serie A

