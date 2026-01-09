AC Milan și Napoli au remizat pe teren propriu, rezultate care au menținut echipa antrenată de Cristi Chivu pe primul loc, cu 42 de puncte, la trei peste „rossoneri” și patru peste napoletani.



Etapa a fost marcată de egalul de pe San Siro, AC Milan – Genoa 1-1, meci în care Nicolae Stanciu a fost eroul negativ. Internaționalul român a ratat un penalty în minutul 90+9.



Stefano Sorrentino l-a „citit” pe Cristi Chivu: „Nu e doar prieten cu jucătorii”



Pentru formația lui Chivu urmează o perioadă extrem de aglomerată. Duminică, 11 ianuarie, de la ora 21:45, Inter primește vizita lui Napoli, apoi va juca din trei în trei zile: Lecce acasă pe 14 ianuarie, deplasare la Udinese pe 17, duel cu Arsenal în Champions League pe 20, meci cu Pisa pe 23 și super confruntarea cu Borussia Dortmund, pe 28 ianuarie, tot în UCL.



În acest context, la emisiunea „Domenica Sportiva” s-a vorbit despre „factorul Chivu”. Fostul portar Stefano Sorrentino a avut cuvinte elogioase la adresa românului.



„Chivu, în acest moment, este piesa principală a echipei. A venit pe vârfuri, cu scepticism, dar acum Inter este echipa de bătut”, a spus Sorrentino.



„A schimbat patru jucători când mulți se așteptau să menajeze echipa înainte de Napoli. De exemplu, nu mă așteptam ca Zielinski să înceapă pe bancă. Îi ține pe toți în priză, le oferă minute și, cu aceste mici detalii tactice, face diferența”, a explicat italianul.



„Inter se poate teme doar de ea însăși. Chivu nu este doar prieten cu jucătorii. A pus reguli, a creat un echilibru între recompensă și disciplină”, a conchis fostul portar.

