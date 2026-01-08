Cătălin Golofca, născut pe data de 21 Aprilie 1990, evoluează pe postul de mijlocaș dreapta sau aripă dreapta și are în palmares două titluri de campion, alături de CFR Cluj, a câștigat de două ori Cupa României, alături de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, și o Supercupă a României, tot alături de gruparea din Sfântu Gheorghe.

Cătălin Golofca, lider și căpitan al Șoimii Gura Humorului, liderul Seriei 1 din Liga 3

De-a lungul carierei, el a mai îmbrăcat tricoul unor echipe precum: Rapid Suceava, FC Botoșani, FCSB, Chindia Târgoviște sau CSM Slatina. De doi ani și jumătate a plecat din Superliga României, ultima apariție fiind bifată în iulie 2023, când era legitimat la FC Botoșani.

Au urmat experiențe în ligile inferioare din România după ce s-a despărțit de moldoveni, fiind legitimat, pe rând, la Chindia Târgoviște, CSM Slatina, CSM Unirea Alba Iulia, iar în vară a semnat cu Șoimii Gura Humorului.

Cătălin Golofca poate juca în Liga 2 din vară, dacă va promova

Căpitan al celor de la Gura Humorului, el speră să revină în Liga 2 în vara anului 2026, fiind pe locul 1 în Seria 1 a Ligii 3! Echipa sa e mare favorită la promovare, având 43 de puncte după primele 17 partide din întrecerea regulară.

Trupa lui Golofca are un avans de opt puncte peste locul 2, Cetatea Suceava, și 16 puncte peste locul 3, Viitorul Onești.

Mijlocașul aduce un mare plus pentru Șoimii Gura Humorului. În carieră, el a participat și în competiții europene: în sezonul 2019/2020 alături de CFR Cluj și în 2017/2018 alături de FCSB.

