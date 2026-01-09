Introdus în minutul 83, internaţionalul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 şi, totodată, şansa de a aduce victoria echipei Genoa în meciul cu AC Milan, încheiat la egalitate, 1-1, pe San Siro, joi seara, în etapa a 19-a din Serie A.

Reacțiile fanilor au fost variate, de la glume până la amenințări:



”Stanciu non tornare a Genova. Parti direttamente per Bucarest che è meglio” & ”E zbor direct și de la Milano în România”

”Genoa face parte din rețeaua de meciuri trucate” & ”Sper ca meciul să fi fost trucat”



”Pe bune?! Și cine l-a pus să bată? Ce idiot! Nu a mai văzut gazonul de 4 luni și acum bate un penalty atât de important, la naiba!”



”Pur și simplu nu trebuia ca el să bată”



”Nu cred... Să ratezi un penalty în minutul 99 este cu adevărat o glumă proastă”

