A ajuns până în semifinalele Euro 2025 și s-a transferat la PSV

Campioana Olandei din sezonul trecut l-a transferat pe fiul lui Mark van Bommel de la AZ Alkmaar, pentru suma de 16 milioane de euro. Ruben van Bommel (20 de ani / 191 cm) s-a format la juniorii celor de la SV Meerssen, PSV Eindhoven și MVV. La seniori a mai fost sub contract cu MVV (2022-2023), Jong AZ (2023-2025) și AZ Alkmaar (2024-2025). Acesta evoluează ca extremă stânga și este cotat la 8 milioane de euro.



În stagiunea trecută, el a evoluat în 26 de meciuri și a înscris 4 goluri. Tatăl lui Ruben este celebrul Mark van Bommel, care a jucat timp de șapte sezoane pentru "Boeren" și a antrenat echipa timp de un an. Tânărul este comparat ca stil de joc cu argentinianul Angel Di Maria și a făcut parte din lotul reprezentativei U21, care a ajuns până în semifinalele Euro 2025.



Acesta este cel mai scump transfer al verii pentru PSV, care i-a mai adus pe Yarek Gasiorowski (Valencia / 10 milioane de euro), Nick Olij (Sparta Rotterdam / 3 milioane de euro) și Matej Kovar (Bayer Leverkusen / împrumutat) și s-a despărțit de Malik Tillman (Bayer Leverkusen / 35 milioane de euro), Olivier Boscagli (Brighton / gratis), Walter Benitez (Crystal Palace / gratis), Richard Ledesma (Chivas / gratis), Rick Karsdorp, Luuk de Jong, Lucas Perez (contracte încheiate) și Tyrell Malacia (Manchester United / împrumut încheiat).



Mark van Bommel e unul dintre jucătorii importanți ai Oranje, din ultimele decenii

Mark van Bommel (48 de ani) este născut la Maasbracht (provincia Limburg) și s-a format la juniorii clubului RKVV Maasbracht. La nivel de seniori a evoluat pentru Fortuna Sittard (1992-1999), PSV Eindhoven (1999-2005, 2012-2013), FC Barcelona (2005-2006), Bayern Munchen (2006-2011) și AC Milan (2011-2012). Are 79 de meciuri și 10 goluri pentru naționala de seniori a Olandei, cu care a participat la CM 2006 (optimi de finală), CM 2010 (finală) și Euro 2012 (grupe).

În palmaresul de jucător are Eredivisie (4), KNVB Cup (1), Johan Cruyff Shield (4), La Liga (1), Supercopa de Espana (1), Champions League (1 / +1 finală), Bundesliga (2), DFB Pokal (2), Serie A (1), Supercoppa Italiana (1), o finală de Cupă Mondială (2010), titlurile individuale Dutch Footballer of the Year (2001, 2005),FIFA World Cup All-Star Team (2010), Dutch Football Golden Boot (2005) și ESM Team of the Year (2004-2005).



Ca antrenor le-a pregătit pe PSV Eindhoven (2018-2019), VfL Wolfsburg (2021) și Royal Antwerp (2022-2024), câștigând Belgian Pro league (1), Belgian Cup (1), Belgian Super Cup (1), Belgian Professional Manager of the Season (2022-2023) și Belgian Golden Shoe - Coach of the year (2023). Este căsători cu Andrea, fiica antrenorului Bert van Marwijk, cu care are trei copii - Thomas (mijlocaș la clubul belgian Patro Eisden), Ruven (cumpărat acum de PSV) și Renne.



