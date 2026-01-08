Antrenorul nu va sta, însă, foarte mult timp liber de contract și este aproape să semneze în zona Golfului, acolo unde a mai activat atât ca jucător, cât și ca antrenor.



Mirel Rădoi poate prelua o nouă echipă în zona Golfului



De această dată, Mirel Rădoi este în negocieri avansate cu Al-Najma, ocupanta ultimului loc din campionatul Arabiei Saudite, anunță digisport.ro. Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge, în cele din urmă, la un acord.



Dacă va prelua echipa, Rădoi se va duela cu Marius Șumudică pentru salvarea de la retrogradare, dar va avea o misiune mai dificilă. Al-Najma are doar două puncte, după1 2 etape, și este la șase distanță de locurile care asigură salvarea.



În urmă cu mai bine de o lună, Giovanni Becali anunța că fostul selecționer are oferte din zona Golfului și are șanse bune să semneze.



Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira sunt echipele din zona Golfului pe care le-a mai pregătit Mirel Rădoi în cariera sa de antrenor.



Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. Precedentul mandat al lui Rădoi pe banca oltenilor s-a petrecut în intervalul 09.08.2022 - 08.12.2022.

