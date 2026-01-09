Patronul FCSB este impresionat de Steven Nsimba, vârful Universității Craiova, și a recunoscut că și l-ar dori în lotul campioanei României, chiar dacă jucătorul evoluează la o rivală directă.



Gigi Becali: „E fotbalist! I-am spus și lui MM”



Becali a declarat că îl apreciază pe atacantul oltenilor mai mult decât alte variante analizate recent și a dezvăluit că a discutat deja subiectul cu Mihai Stoica.

Omul de afaceri caută un profil similar pentru FCSB, în condițiile în care nu este dispus să plătească o sumă mare pentru un transfer.



„Nsimba de la Craiova? Da, aș fi interesat. Îmi place, eu l-aș lua. Îmi place mai mult decât Al-Hamlawi. E mai bun, e mai tehnic, mai puternic, mai goleador. I-am zis și lui MM: «Nu găsești și tu un jucător de genul ăsta?». E fotbalist!”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Steven Nsimba a ajuns la Universitatea Craiova în vara trecută, liber de contract, și a devenit rapid un om important în atacul oltenilor.



În actualul sezon, Nsimba a bifat 27 de meciuri, a marcat 9 goluri și a oferit 3 pase decisive. Cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt, Nsimba a primit în această iarnă și o ofertă din China, pe care a refuzat-o.

