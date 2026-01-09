Unirea Slobozia, locul 12 în Superligă, a surclasat-o pe AFC Câmpulung Muscel, locul 21 (penultimul) din Liga 2, cu scorul de 6-0, într-un meci amical desfăşurat joi la Centrul Naţional de Fotbal Buftea.

Au marcat: Andrei Dragu (32 și 55 - din penalty), Ronaldo Deaconu (35 - din penalty), Cristian Bărbuţ (43), Daniel Şerbănică (80) şi Alexandru Albu (85).

Andrei Prepeliță a început cu: D. Rusu - I. Dinu, Safranov, Tsoungui, Ibrian - Hamdi, Coadă, Deaconu, Dragu - Vlăsceanu, Bărbuţ.

Din minutul 65 au fost introduşi Ciupercă - Dorobanţu, Lemnaru, Antoche, Şerbănică - Al. Albu, V. Pop, T. Lungu, Ad. Toma - Dulcea, Papeau.



Marc Tsoungui a semnat cu Unirea Slobozia



A revenit astfel în poartă Denis Rusu, refăcut după accidentare, dar au și debutat noile achiziții Alexandru Albu, Laurențiu Vlăsceanu, Teodor Lungu și Marc Tsoungui.

Acesta din urmă este un fundaș, stânga sau central, de 23 de ani născut în Camerun și crescut în Elveția, pentru care a strâns mai multe selecții la naționalele de juniori și de tineret.

În CV-ul său se regăsesc echipe ca Napoli, Lausanne-Sport sau Lausanne-Ouchy, iar ultima dată Tsoungui a evoluat la Ararat Erevan în Armenia.

Lotul Unirii Slobozia pentru cantonamentul de la Mogoșoaia

