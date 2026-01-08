Cele două formații s-au întâlnit joi, într-o partidă care a început la ora 21:45.

Trupa patronată de Dan Șucu a ajutat-o pe Inter să se distanțeze de principala sa urmăritoare la capătul etapei cu numărul 19.



Genoa a scăpat victoria printre degete! Nicolae Stanciu a ratat din penalty la ultima fază



„Grifonii” au deschis scorul în minutul 28 după ce Colombo a profitat de pasa bună primită de la Malinovskyi. Acesta a fost scorul pauzei și a așa arăta tabela și după cele 90 de minute regulamentare.

Cu toate acestea, AC Milan a reușit să egaleze prin Rafael Leao în minutul 90+2.