Genoa a remizat în fața lui AC Milan, scor 1-1, într-un meci din runda a 19-a din Serie A.

Cele două formații s-au întâlnit joi, într-o partidă care a început la ora 21:45. 

Trupa patronată de Dan Șucu a ajutat-o pe Inter să se distanțeze de principala sa urmăritoare la capătul etapei cu numărul 19.

Genoa a scăpat victoria printre degete! Nicolae Stanciu a ratat din penalty la ultima fază

„Grifonii” au deschis scorul în minutul 28 după ce Colombo a profitat de pasa bună primită de la Malinovskyi. Acesta a fost scorul pauzei și a așa arăta tabela și după cele 90 de minute regulamentare.

Cu toate acestea, AC Milan a reușit să egaleze prin Rafael Leao în minutul 90+2.

Însă, momentul care a decis soarta finală a meciului l-a avut în prim plan pe Nicolae Stanciu. Jucătorul român care a intrat în finalul duelului de pe „San Siro” a ratat de la 11 metri în minutul 90+9, la ultima fază.

Stanciu a trimsi mult peste poartă și partida s-a încheiat l-a egalitate, scor 1-1, cu toate că Genoa ar fi putut da lovitura pe final. 

AC Milan a rămas pe locul doi, cu 39 de puncte, la trei puncte distanță de liderul Inter Milano, care a câștigat în această etapă cu Parma (0-2). De partea cealaltă, Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu rămâne implicată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

”Grifonul” este pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradabile, cu 16 puncte, la trei distanță de prima poziție retrogradabilă. Cu încă două puncte, Genoa ar fi urcat peste Lecce și Parma.

