BREAKING NEWS | Laurentiu Reghecampf, inapoi la FCSB?! "Suntem in tratative!" Antrenorul si-a dat DEMISIA de la Al Wasl

Laurentiu Reghecampf s-a despartit de Al Wasl, formatie din Emiratele Arabe Unite, lucru confirmat chiar de Anamaria Prodan, sotia antrenorului.

UPDATE 15:30: Al Wasl confirma despartirea de Laurentiu Reghecampf!

Cubul din Emiratele Arabe Unite a confirmat despartirea de Reghecampf printr-un comunicat oficial:

"Clubul Al Wasl este de acord cu demisia lui Laurentiu Reghecampf si il desemneaza pe Salem Rabi sa conduca urmatorul antrenament al echipei, pana cand se va ajunge la un acord cu un nou antrenor principal", a fost anuntul facut de Al Wasl pe Twitter.

شركة #الوصل لكرة القدم توافق على استقالة الروماني ريجيكامب، وتكلف المدرب المواطن سالم ربيع بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى يتم الاتفاق والتعاقد مع مدرب جديد. #ALWASL ???? pic.twitter.com/XdzTAf2bQj — Al Wasl SC (@AlWaslSC) October 18, 2020

UPDATE 14:55: Anamaria Prodan: "Da, suntem in tratative!"

Anamaria Prodan a confirmat faptul ca Reghecampf a cerut sa fie lasat sa plece de la Al Wasl:

"Da, suntem in tratative acum! Laurentiu le-a cerut celor de la club sa-l lase sa plece, pentru ca isi dorea o noua provocare.

Conducerea lui Al Wasl a fost de acord cu cerinta lui, astfel ca despartirea s-a produs fara probleme”, a declarat Anamaria Prodan, sotia lui Laurentiu Reghecampf, pentru Digi Sport.

Potrivit sursei citate, Laurentiu Reghecampf va reveni zilele urmatoare la Bucuresti. Fostul antrenor al FCSB-ului are deja intreg staff-ul la echipa ros-albastra si ar putea fi tentat de o noua colaborare cu Gigi Becali, mai ales ca a spus in repetate randuri ca daca va ramane liber de contract si va fi dorit din nou de FCSB nu va putea spune 'nu'.

Laurentiu Reghecampf si-ar fi dat demisia din functia de antrenor principal al lui Al Wasl, anunta ProSport.

Gigi Becali ar putea sa profite de ocazie si sa il readuca la FCSB, avand in vedere ca antrenorul a ramas liber de contract.

Laurentiu Reghecampf: "Nu am cum sa spun NU FCSB-uli!"

Reghecampf a mai fost la FCSB in doua mandate si a reusit sa castige 2 titluri in Liga 1 si o Supercupa a Romaniei. Pe banca lui Al Wasl a fost numit in ianuarie 2019.

"FCSB este echipa care m-a ajutat sa ajung in fotbalul mare, deci niciodata nu am sa spun NU. Este a doua familie a mea.

Da, am urmarit toate meciurile lor, altceva nu avem de facut in perioada asta. FCSB a terminat bine sezonul precedent, au castigat Cupa Romaniei, apoi au inceput bine, dar a fost pauza de la echipa nationala si au o scadere.

S-a mai intamplat lucrul asta si in trecut. Sunt sigur ca o sa isi revina. Au jucatori foarte buni care vor avea evolutii mai bune, sunt sigur", declara Laurentiu Reghecampf, in luna septembrie a acestui an.

Gigi Becali: "Reghecampf mi-a spus ca ma va ajuta oricand am nevoie de el!"

In vara acestui an, patronul FCSB-ului a primit o vizita din partea lui Laurentiu Reghecampf si au vorbit si despre inca o posibila colaborare. Gigi Becali recunostea atunci ca Reghecampf l-a asigurat ca il va ajuta daca va fi nevoie de el:

"Reghecampf mi-a spus mie ca nu poate sa spuna lucrurile astea, pentru ca are un contract (n. r. cu Al Wasl). Eu v-am spus ce mi-a zis. A zis ca oricand am nevoie de el, ma va ajuta. Un fel de prietenie", spunea Gigi Becali, in iunie, la PRO X.

FCSB este pe 3 in Liga 1, cu 12 puncte dupa 6 etape. Runda aceasta, ros-albastrii vor merge in deplasare la Academica Clinceni. Duelul este programat luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.

Universitatea Craiova este liderul Ligii 1, cu 18 puncte in primele 6 etape.