Umbra lui Reghecampf la FCSB: "Am intotdeauna o usita deschisa, dupa fiecare meci!" Ce spune despre venirea la echipa

Laurentiu Reghecampf vrea sa termine sezonul in Emirate, cu Al Wasl, si exclude venirea la FCSB in locul lui Toni Petrea.

Ramas fara o parte buna din staff, Reghecampf planuieste sa-si incheie contractul cu arabii din Emirate. E la curent cu ce se intampla la FCSB, dar spune ca nu ia in calcul sa-l inlocuiasca pe prietenul Petrea nici in iarna, nici la finalul actualului campionat, cand va deveni liber.

"Urmaresc aproape toate meciurile. Vorbesc cu toata lumea, nu numai cu Toni Petrea si cu Neubert. Vorbesc cu toata lumea, nu doar cu ei. Cu toti oamenii cu care am lucrat la Steaua, nu doar cu ei. Au avut probleme, au fost infectati si au fost probleme foarte mari. Campionatul e foarte lung. Nu au intrat in cupele europene, e un minus foarte mare. Din pacate, din cauza COVID n-au putut sa aiba cea mai buna echipa si sa se bata de la egal la egal cu Liberec.

Din pacate, nu s-au calificat, dar trebuie sa-si revina si sa faca meciuri bune in campionat. E concurenta mare, Craiova a inceput bine, CFR n-o sa se lase mai prejos, mai sunt echipe. Dinamo s-a intarit foarte mult, campionatul e foarte greu. Ca FCSB a castigat Cupa Romaniei, conteaza mai putin. Important e ce vor face de acum inainte. Campionatul e lung, repet! Mai am contract un an, nu conteaza cat contract mai am. Am portita deschisa la fiecare partida, asa e cand esti antrenor. Nu va ganditi ca vin in locul cuiva. Nu putem discuta de asa ceva", a spus Reghecampf la Digisport.

Tweet FCSB Laurentiu Reghecampf Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!