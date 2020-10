EXCLUSIV | Se intoarce Laurentiu Reghecampf la FCSB?! Ce spune sotia antrenorului roman: "Echipa va ramane mereu in sufletul lui! Noi mergem acolo unde suntem doriti!"

Anamaria Prodan a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Reghe a plecat recet de la Al Wasl, iar fanii de la FCSB visau la intoarcere spectaculoasa a antrenorului care o obtinut ultimele mari performante europene cu echipa.

Impresarul Anamaria Prodan neaga zvonurile ca Laurentiu Reghecampf s-ar intoarce la FCSB si a declarat ca sotul ei impreuna cu ea vor merge acolo unde sunt doriti si acolo unde pot face performanta.

"Pentru noi FCSB este ceva unic si va ramane in sufletul lui mereu, doar ca repet. El ca si mine suntem niste profesionisti, mergem unde facem performanta, acolo unde sutem doriti si acolo unde ni se potriveste cumva. Pentru ca noi venim ca un pachet. Eu vreau sa ii aduc cei mai buni jucatori sotului meu si este firesc sa se intample asa. Nu are de ce sa se supere nimeni nici macar antrenorii pe care eu ii manageriez. Prima data eu aduc jucatori sotului meu, daca ii doreste, acolo vor merge. Cum s-a intamplat ani de zile la FCSB. In momentul de fata echipa are antrenor. Toni a fost elevul sotului meu din ziua in care a pus ghetele in cui. Sunt fericita pentru el ca a invatat meserie si in momentul asta nimeni nu poate sa conteste ceva din ce face Toni. Ii urez multa bafta", a declarat impresarul romn pentru PRO X.

In perioada 2013-2014, Laurentiu Reghecampf a cucerit 2 titluri de campioana a Romaniei cu FCSB si o Supercupa.