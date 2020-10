Anamaria Prodan a dezvaluit cum era foarte aproape sa-l dea afara pe Reghecampf: "Ai semnat aici. Geanta la usa!"

Anamaria Prodan a fost foarte aproape sa-l dea afara pe Laurentiu Reghecampf de la echipa CS Buftea. Impresarul detinea la acel moment clubul, iar rezultatele la echipa nu erau cele asteptate.

Totusi, fotbalistii de la formatia din Buftea au insistat ca antrenorul sa fie pastrat. De asemenea, impresarul Anamaria Prodan a dezvaluit pentru Gazeta Sporturilor ca are de gand sa scoata o carte despre viata sa, in luna noiembrie.

"Toata lumea stie ca eu am vrut sa-l dau afara pe Reghecampf de la Buftea. Poti sa intrebi jucatorii. Eu am vrut performanta. Au venit jucatorii la mine in birou, sa nu cumva sa-l dau afara, pentru ca e vina lor. Laur a implementat atunci metode draconice, iar ei, saracii, nu puteau face fata. Nu rezistau"

"Iar eu am zis ca trebuie sa schimbam antrenorul, nu echipa. Acest episod inca nu l-am povestit, dar o sa o fac mai detaliat in cartea despre viata mea, pe care o lansez peste o luna"

"Nu divorta daca il dadeam afara. Antrenorii vin si pleaca. Eu le spun mereu alor mei: Ai semnat aici. Geanta la usa! Nu stii niciodata. Ii sfatuiesc sa nu desfaca toata geanta", a spus Ana Maria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.

Laurentiu Reghecampf antreneaza in acest moment in Emiratele Arabe Unite la echipa Al-Wasl.