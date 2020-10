Prima reactie a lui Daniel Isaila dupa ce l-a INVINS pe Reghecampf! Ce spune dupa meciul care l-a facut pe Reghe sa isi dea DEMISIA

Laurentiu Reghecampf si-a dat demisia de la Al Wasl, dupa infrangerea cu 1-4 in fata echipei antrenate de Daniel Isaila, Bani Yas.

Intr-o interventie la emisiunea Liga Digi Sport, fostul selectioner al nationalei U21 a Romaniei, s-a aratat surprins de decizia lui Reghecampf de a pleca dupa doar un meci de campionat disputat in acest sezon: "Asta e viata, nu e nici prima, nici ultima data cand ma intalnesc cu un antrenor roman. Eu am vorbit cu el si inainte si dupa meci, m-a surprins, dar el stie mai bine ce planuri sau probleme personale are.

Chiar nu stiu de ce a plecat, nu pot comenta, singurul care poate spune un motiv clar este Laurentiu. Nu stiu daca i-am surprins in meciul direct, dar noi am jucat foarte bine tactic, puteam marca chiar de mai multe ori. El avea o echipa cu jucatori extrem de valorosi".

Dupa despartirea de Al Wasl pe care o pregatea din ianuarie 2019, Laurentiu Reghecampf poate prelua banca tehnica a FCSB-ului, echipa antrenata in acest moment de fostul sau secund, Toni Petrea.