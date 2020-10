BREAKING NEWS: Anunt de ultima ora al Anamariei Prodan in legatura cu revenirea lui Reghecampf la FCSB

Anamaria Prodan a vorbit in premiera despre posibilitatea ca sotul sau sa se intoarca la FCSB dupa plecarea de la Al Wasl.

Liber de contract, Reghe nu se gandeste pentru moment la Romania. Cel putin asta sustine Anamaria, care spune ca antrenorul e in discutii cu alte cluburi.

"Nu vine la FCSB. Este in discutii cu altii", a spus Anamaria pentru Realitatea Sportiva.

Reghecampf a fost anuntat de mai multe persoane importante din fotbalul romanesc drept nou antrenor al FCSB. Narcis Raducan, fost director sportiv al clubului, a vazut chiar un semn clar al revenirii lui Reghe in numirea staff-ului condus de Petrea dupa demiterea lui Bogdan Vintila, in vara. Toni Petrea e un colaborator apropiat al lui Reghecampf, pe care l-a urmat in ultimii ani la toate echipele pe unde a fost, la fel cum s-a intamplat si cu preparatorul fizic Thomas Neubert.