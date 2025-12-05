Internaționalul de tineret a fost adus de la FCSB la schimb cu Dennis Politic. În această tranzacție, Gigi Becali a mai plătit un milion de euro ca să-i convingă pe ”câini” să renunțe la fostul căpitan.



După evoluțiile sale tot mai solide de la echipa de club, au apărut deja primele oferte, susține impresarul Giovanni Becali. Dinamo ar avea deja două oferte de aproximativ două milioane de euro pentru a renunța la Musi.



Momentan, conducerea ”câinilor” nu vrea să audă de o despărțire. Musi este titular incontestabil, dar și o soluție bună pentru regula U21.



Ofertă pentru transferul lui Alexandru Musi



„Păi uită-te la Musi care își menține greutatea. În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi.



Am avut și 2 oferte în jurul a două milioane de euro lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune.



A zis Andrei «abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24». Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400 de mii. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.ro.



În 17 partide disputate în toate competițiile, Musi a marcat de cinci ori pentru Dinamo și a bifat și alte trei pase decisive. Cota sa de piață ajunge acum la 900.000 de euro.



FCSB - Dinamo, sâmbătă, de la 20:30



FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. După 18 etape, roș-albaștrii au bifat șase victorii, șase remize și șase eșecuri și se situează la două lungimi de play-off.



Dinamo completează podiumul cu 34 de puncte. Echipa lui Zeljko Kopic a înregistrat nouă victorii, a consemnat șapte rezultate de egalitate și a fost înfrântă de două ori.

