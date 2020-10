BREAKING NEWS | MM Stoica a intrat in direct si a anuntat ce se intampla cu revenirea lui Reghecampf la FCSB! Anunt categoric

MM Stoica sustine ca FCSB nu ia in calcul schimbarea antrenorului principal, desi Reghecampf tocmai a devenit liber de contract dupa despartirea de Al Wasl.

Stoica spune ca n-a existat nicio conversatie intre FCSB si Reghecampf. Stelistii sunt multumiti de Toni Petrea si de staff-ul sau.

"Eu cred ca cel mai bine ar fi sa-l sunati pe Reghe. El e un om foarte corect si sincer. Nu a existat nicio discutie ca el sa revina. Avem antrenori, nici macar cand se scria ca ei au venit sa pregateasca venirea lui nu era nimic. Toni Petrea plecase, era liber de contract, iar Neubert a ales sa vina la noi desi avea varianta sa ramana in Emirate.

Vorbiti cu Reghe si o sa va spuna ca nu e absolut nicio discutie. Nu este nicio discutie. Despre viitor, cine poate sa vorbeasca acum? Nu se pune problema ca noi sa schimbam antrenorul. Ce putem noi sa reprosam bancii tehnice? Ca ne-a scos COVID-ul din cupele europene? Intr-un singur meci nu ne-am prezentat asa cum ne doream, la Voluntari. In rest, ce probleme sa avem? Am batut Dinamo cand eram 30%-50%? A fost greu si azi, dar am castigat", a spus MM la Digisport.