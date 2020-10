"In mandatul sau a bifat infrangeri istorice, esecuri fara precedent!" Arabii DAU DE PAMANT cu Reghecampf dupa despartirea lui de Al Wasl

Laurentiu Reghecampf a demisionat de la Al Wasl dupa aproape doi ani.

Antrenorul roman, al doilea cel mai longeviv din istoria clubului, a fost facut praf de jurnalistii din Emiratele Arabe Unite dupa ce s-a despartit de echipa. Arabii au spus ca daca nu ar fi avut o clauza contractuala care prevedea despagubiri uriase, Reghecampf nu ar fi rezistat atat pe banca tehnica a celor de la Al Wasl.

"Antrenorul roman a bifat o serie de esecuri fara precedent. Mandatul sau a inclus mai multe infrangeri istorice, cu cate 5 goluri incasate de fiecare data. Au fost cele doua partide cu Shabab Al-Ahli in campionat si in Cupa Presedintelui, doua infrangeri cu Al-Zawraa din Irak in Liga Campionilor Asiei, alte doua esecuri cu Al-Ain si, in fine, unul cu Sharjah", au scris jurnalistii de la Emarat Al-Youm, intr-un articol intitulat "651 de zile de suferinta pentru suporterii lui Al Wasl".

De-a lungul carierei, Laurentiu Reghecampf a mai fost antrenorul celor de la Gloria Bistrita, Universitatea Craiova, FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Al Hilal, Litex Lovech si Al Wahda.

Deocamdata tehnicianul nu s-a hotarat cu privire la ceea ce va face in continuare, insa asa cum a declarat pentru www.sport.ro, el nu va refuza o oferta a celor de la FCSB, echipa pe care o considera a doua sa familie.